Handwerk & Kulinarik

Silvester­pfad am Maltschacher See: Spazier­gang in das Neue Jahr

Maltschacher See - Wer auf der Suche nach besonderen Glücksbringern ist, wird am Maltschacher See im Bezirk Feldkirchen fündig. Auf dem 3,5 Kilometer langen Silvesterpfad wird am 31. Dezember ab 16 Uhr das neue Jahr mit Handwerk und Kulinarik begrüßt.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (128 Wörter) #GOODNews