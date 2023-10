4 Stufen Überblick: So viel Geld bringt dir der Klima­bonus im Jahr 2023 Steiermark - Heuer gab es für berechtigte Personen einen Klimabonus in Höhe von 500 Euro bzw. 250 Euro. Auch im neuen Jahr wird der Bonus wieder ausgezahlt. Die Zahlung erfolgt in vier verschiedenen Stufen. Wie viel Geld du bekommst, hängt von deinem Wohnort ab. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (211 Wörter) © Pixabay / moerschy

500 Euro für Erwachsene, 250 Euro für Kinder – Der Klimabonus wurde 2022 an all jene ausbezahlt, die seit mindestens 183 Tagen mit Hauptwohnsitz in Österreich gemeldet sind. Das Geld wurde dabei bekanntlich direkt aufs Konto überwiesen oder als Gutschein per Post geliefert. Auch für das Jahr 2023 ist wieder ein Klimabonus geplant. Mit wie viel Geld du rechnen kannst, erfährst du hier.

4 Stufen: So hoch fällt dein Klimabonus aus

2023 sollen bei der Auszahlung die selben Voraussetzungen gelten wie heuer. Die Höhe des Bonus fällt jedoch deutlich geringer aus. Im neuen Jahr wird der Klimabonus nämlich regional gestaffelt ausgezahlt – je nach Wohnort bekommst du also zwischen 100 und 200 Euro. “Zusammenfassend lässt sich dabei sagen: Je weiter die Alltagswege sind und je weniger Infrastrukturen wie öffentlicher Verkehr (ÖV) in der jeweiligen Gemeinde angeboten werden, umso höher ist der finanzielle Ausgleich”, heißt es seitens des Bundesministeriums.

Die Regionen werden dabei in vier verschiedene Stufen eingeteilt. Stufe 1 – Urbane Zentren mit höchstrangiger ÖV Erschließung. Stufe 2 – Urbane Zentren mit zumindest guter ÖV-Erschließung. Stufe 3 – Urbane Zentren mit Basiserschließung sowie regionale Zentren und Gemeinden im Umland von Zentren mit zumindest guter Basiserschließung. Stufe 4 – Ländliche Gemeinde und Gemeinden mit höchstens Basiserschließung.