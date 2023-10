Toll!

Weihnachts­aktion des Flug­hafens Graz brachte viele Spenden für die Krebs­hilfe ein

Graz - Der Grazer Flughafen verwandelte sich heuer in eine "Elfenwerkstatt" für Kinder. Im Rahmen der Veranstaltung „Warten aufs Christkind“ wurde um eine freiwillige Spende für eine gute Sache gebeten. In diesem Jahr wurde der gesammelte und vom Flughafen nochmals um 2.000 Euro aufgerundete Betrag, an die Österreichische Krebshilfe Steiermark übergeben.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (128 Wörter)