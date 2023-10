Kältepol Kärnten? Zu Silvester: Überall wird es warm, nur nicht in Kärnten Kärnten - Am 31. Dezember könnte in Österreich die 20-Grad-Marke geknackt werden. Zum Jahresende soll es in allen Bundesländer mit mindestens über 10 Grad äußert warm. Nur Kärnten bleibt der Kältepol Österreichs: Hier werden Temperaturen unter 10 Grad erwartet. Dennoch ist auch dies außergewöhnlich warm für die Jahreszeit. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (168 Wörter) © Katharina Widmann

Die Weihnachtsfeiertage fielen in Österreich äußerst “warm” aus. Vielerorts wurden am Stephanietag Temperaturen über 10 oder gar über 15 Grad gemessen. Lediglich in Kärnten blieb es “kalt”: Die höchsten Werte konnten gestern gegen 14 Uhr in Kötschach-Mauthen mit 8,1 Grad gemessen werden.

Kältepol Kärnten?

Dieses Bild setzt sich auch zum Jahresende fort. “Gerade zum Jahreswechsel deuten sich gar die höchsten Temperaturen der aktuellen warmen Phase an”, lautet die Prognose der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) für Österreich. In jedem Bundesland werden am 31. Dezember Temperaturen über 10 Grad erwartet, mancherorts könnte sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden – nur nicht in Kärnten. Im Süden Österreichs wird laut einer Prognose nicht einmal die 10-Grad-Marke erreicht. Dennoch sind die zu erwartenden, durchschnittliche 7 Grad in Kärnten sind für die Jahreszeit außergewöhnlich warm. “Üblich wären zu dieser Jahreszeit Höchsttemperaturen von etwa 3 Grad in den Landeshauptstädten”, so die UWZ.