Prognose der UWZ Bis zu 15 Grad zu Silvester: Jahres­ende fällt außer­gewöhnlich "warm" aus Steiermark - Das Jahresende soll laut der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) äußerst "warm" ausfallen. Bis zu 15 Grad könnten die Höchstwerte in der Steiermark erreichen. von Sabrina Tischler

Die Weihnachtsfeiertage fielen in der Steiermark äußerst “warm” aus. In St. Radegund wurden am Stephanietag zu Mittag sogar 16,2 Grad gemessen. Diese für die Jahreszeit hohen Temperaturen sollen auch zum Jahresende bestehen bleiben. “Gerade zum Jahreswechsel deuten sich gar die höchsten Temperaturen der aktuellen warmen Phase an. Dies war bereits vor einem Jahr der Fall, der Silvestertag 2021 hatte bis zu 18 Grad zu bieten und selbst in der Silvesternacht lagen die Temperaturen im Osten des Landes bei 13 bis 16 Grad”, fassen die Experten der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) zusammen.

Bis zu 15 Grad in der Steiermark möglich

“Ob dieser bis dato ‚wärmste Jahreswechsel‘ dieses Jahr noch getoppt werden kann, bleibt abzuwarten. Denn gerade in der Silvesternacht könnte es in tiefen Lagen auch wieder deutlich abkühlen und Nebel einfallen”, heißt es aus der UWZ. In der Steiermark erwarten die Wetterdienste bis zu 14 Grad am 31. Dezember 2022. Vor allem in der Ost- und Weststeiermark wird das Jahresende “warm” ausfallen. Auch in der steirischen Landeshauptstadt Graz ist mit Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad zu rechnen. “Üblich wären zu dieser Jahreszeit Höchsttemperaturen von etwa 3 Grad in den Landeshauptstädten”, so die UWZ abschließend.