Seit dem 11. Dezember hat sich in Villach in Sachen Busverbindungen einiges getan. Durch den neuen Taktverkehr nahm die Anzahl der Busse am Hauptbahnhof stark zu. Was auf den ersten Blick wie eine positive Änderung wirkt, sorgt bei den Villacher Taxifahrern allerdings für Verzweiflung. Denn um den neuen Taktverkehr möglich zu machen, wurde die Anzahl der Taxi-Standplätze im Hauptbahnhof-Bereich tagsüber stark reduziert – den Fahrern stehen nur noch drei statt wie bisher neun Plätze zur Verfügung. Abends können die Plätze wieder wie gewohnt benutzt werden.

“Unfälle vorprogrammiert”

“Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis etwas Schlimmeres passiert”, ist sich Taxifahrerin Anita R. sicher. Denn momentan seien Unfälle am Hauptbahnhof vorprogrammiert. “Heute passierte es bereits zum zweiten Mal, dass zwei Busse zusammenstießen. Wenn in der Früh auch noch die LKW dort fahren, ist das lebensgefährlich”, erzählt die Villacherin. Eigentlich übt sie ihren Beruf gerne aus, doch der Spaß an der Arbeit scheint momentan immer mehr in den Hintergrund zu rücken.

Die neuen Regelungen sorgen laut der Taxifahrerin für ein richtiges Verkehrschaos. Statt wie bisher links über den Kreisverkehr, müssen die Taxifahrer nun beim Wegfahren von den Stellplätzen nach rechts abbiegen – somit sind sie entgegen der Busfahrtrichtung unterwegs. Die Folge seien längere Wartezeiten und gefährliche Verkehrssituationen. “Für die ganzen Fahrzeuge ist hier viel zu wenig Platz”, kritisiert die Taxifahrerin. Ein Video zeigt, wie nah die Busse teilweise aneinander fahren müssen – mit Folgen.

Streik steht im Raum

Es ist deutlich zu spüren: Großer Unmut macht sich bei den Villacher Taxifahrern breit. Auch Anrainer seien mit der jetzigen Lage teilweise unzufrieden. Sogar ein möglicher Streik steht im Raum, um sich Gehör zu verschaffen. “Wir wissen einfach nicht mehr weiter. Man macht sich schon Sorgen um die Zukunft”, gibt Anita R. zu und hofft auf eine baldige Lösung.

Doch für die Betroffenen gibt es einen Hoffnungsschimmer: Seitens des Mobilitätsreferates hieß es von Anfang an, man wolle die Lage evaluieren und gegebenenfalls anpassen. “In der Zwischenzeit arbeitet die Stadt bereits daran, zeitnahe mehr Standplätze am Bahnhofplatz zur Verfügung zu stellen”, wurde Anfang Dezember in einer entsprechenden Aussendung mitgeteilt.