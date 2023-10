0:3

Gegen Féhérvar: Graz99ers kassierten nächste Nieder­lage

Graz - Am gestrigen Stephanietag standen sich die Moser Medical Graz99ers und der Hydro Féhévar AV19 um 16.30 Uhr am Eis in Ungarn gegenüber. Leider kassierten die Grazer mit 3:0 eine Niederlage im Auswärtsspiel.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (77 Wörter)