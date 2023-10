14.600 Überstunden

Über­stunden in den Justiz­anstalten: Graz-Karlau auf Platz 2

Graz - Über 220.000 Überstunden fallen im Jahr in den österreichischen Justizanstalten an, 14.600 Stunden davon wurden allein in der Justizanstalt Graz-Karlau geleistet. Das Grazer Gefängnis ist im bundesweiten Überstunden-Ranking auf Platz 2.