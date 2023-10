Zwei Fälle

In Keller einge­brochen: E-Bike-Dieb treibt sein Unwesen

Lendorf - Ein bisher unbekannter Täter brach innerhalb der letzten Wochen in ein Kellerabteil in einem Mehrparteienhaus in Lendorf ein und stahl daraus ein E-Bike im Wert von mehreren tausend Euro.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (30 Wörter)