Noch keine Risse dokumentiert Wolf nahe Kapfen­berg geortet Steiermark - Ein Schweizer Wolf konnte vor wenigen Tagen nahe Kapfenberg geortet werden. Bereits im November ist das Tier in die Steiermark eingewandert. Risse wurden noch keine verzeichnet. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (74 Wörter) © Pexels / Egor Kamelev

Wie die “Steirerkrone” berichtet, wanderte ein Wolf aus dem schweizerischen Graubünden bereits im Juli in Österreich ein, seit November soll es sich in der Steiermark aufhalten. Vor zwei Tagen konnte das Tier nun via Sender nahe Kapfenberg geortet werden. Bislang konnte der Wolf weder gesichtet werden, noch soll es Risse gegeben haben. Sein genauer Aufenthaltsort sei schwer zu ermitteln. Aber es wird beruhigt: In Stadtnähe befürchtet man den Wolf dennoch nicht.