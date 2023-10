Ganztags gesperrt Wegen Weltcup-Sieger­ehrung: Ein Tag Pause auf Villachs Innen­stadt-Eislaufplatz Villach - Derzeit gastieren die weltbesten Skisprung-Damen in der „Alpen Arena“. Morgen, Mittwoch, findet ab 18 Uhr die große Siegerinnen Ehrung auf dem Rathausplatz statt. Das bedeutet, dass der Eislaufplatz morgen den ganzen Tag über gesperrt bleibt. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (113 Wörter) © 5min.at

Nach 15 Jahren Pause finden damit in Villach wieder ein Weltcup-Springen statt. Noch bis Donnerstag werden an die 70 Athletinnen aus aller Welt auf der Schanze am Fuße des Dobratschs in mehreren Bewerben um Medaillen kämpfen. Zahlreiche internationale Fernseh-Stationen berichten live.

Eislaufplatz am Mittwoch gesperrt

Auch Villachs Innenstadt ist an dieser Weltcup Veranstaltung beteiligt: Morgen, Mittwoch, findet ab 18 Uhr die große Siegerinnen-Ehrung auf dem Rathausplatz statt. Das bedeutet, dass der Eislaufplatz morgen den ganzen Tag über gesperrt bleibt. Ab Donnerstag kann er dann wieder, wie gewohnt, von 9 bis 19 Uhr, genützt werden. Vor Ort ist es auch möglich, Eisschuhe auszuleihen (Jugendliche 3 Euro / Erwachsene 5 Euro) bzw. schleifen zu lassen (7 Euro je Paar).