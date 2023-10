Checkliste für den Urlaub Urlaub auf der Piste: Das darf in deiner Reise­apotheke nicht fehlen Steiermark/Österreich - Egal ob Magen-Darm-Erkrankungen, Verletzungen, Schmerzen oder eine verstopfte Nase: Um auf die eher unschönen Momente im Urlaub vorbereitet zu sein, ist eine Planung der Reiseapotheke nicht wegzudenken. Die Österreichische Apothekerkammer hat für diesen Fall eine Liste erstellt. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (227 Wörter) © Montage: PIxabay/ Mizianitka/ ivabalk

Winterzeit ist nicht nur Ferienzeit, sondern auch den Zeitraum, in dem viele an einer Erkältung erkranken. Deshalb gehört zur Vorbereitung auf den zukommenden Urlaub auch die medikamentöse Versorgung von Wichtigkeit. Medikamente für den Notfall oder die Fortführung einer laufenden Behandlung sind ein Muss im Gepäck. Je nach Urlaubsziel und gesundheitlichem Zustand setzt sich die Reiseapotheke individuell zusammen. Medikamente, besonders dauerhaft benötigte Arzneimittel, gehören ins Handgepäck. Diabetiker müssen gegebenenfalls klären, ob ihr Insulin und das Injektionsbesteck an Board erlaubt sind.

Basisausstattung einer gut sortierten Reiseapotheke: Schmerz- und Fiebermittel

Medikamente gegen Durchfall, Elektrolytmischungen

Medikamente gegen Verdauungsbeschwerden wie Sodbrennen oder Verstopfung

Medikamente gegen Reiseübelkeit

Medikamente gegen Erkältung, Halsschmerzen, Husten und Schnupfen (abschwellende Nasentropfen erleichtern bei Flugreisen den Druckausgleich)

Antiallergika

Sonnenschutzmittel, After-sun- Präparate, Repellentien

Desinfektionsmittel, Wund- und Heilsalbe

Medikamente gegen Sportverletzungen/Kühlkompressen

Fieberthermometer

Verbandsmaterial, Schere (bei Flugreisen nicht ins Handgepäck), (Zecken-)Pinzette, Einmalhandschuhe

Medizinische Dokumente wie Impfpass, Diabetikerausweis oder Allergiepass

Kinder on Board

Wer mit seinen Kindern auf Reisen geht, sollte die Reiseapotheke auf individuell auf die Kids abstimmen lassen und ausgewählte Medikamente gegen Fieber, Schmerzen und Erkältungskrankheiten für Kinder einpacken. Speziell Elektrolyt- und Durchfallpräparaten werden von Apotheker besonders empfohlen, da es bei Kindern nicht ungewöhnlich ist, dass sie auf das Essen im Urlaubsort mit Durchfall oder Erbrechen reagieren. Ein Must-have im Reisegepäck ist auch eine gute Sonnencreme mit hohem Schutzfaktor.

Was muss vor einer Reise bedacht werden? E-Card nicht vergessen

Impfstatus erheben – idealer Weise 4-6 Wochen VOR Reiseantritt

bei Fernreisen an die Malariaprophylaxe denken

Insektenschutz

Sonnenschutz

Infrastruktur vor Ort abklären Mehr erfährst du hier: www.apothekerkammer.at

Urlaub auf der Piste

Vor allem in den Winterferien zieht es viele Urlauber auf die Piste. Ist der Skistiefel noch neu und drückt an manchen Stellen oder es kommt unerwartet zu einem Sturz bei der Abfahrt: Auch im Winterurlaub kann alles passieren, so darf in der Reiseapotheke das Verbandszeug nicht fehlen, um mögliche Verletzungen rasch zu versorgen.