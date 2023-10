Auswärtsspiel steht an Rotjacken gastieren beim HK Olimpija Ljubljana Klagenfurt & Ljubljana - Der EC-KAC bestreitet am Mittwoch, dem 28. Dezember 2022, sein 29. und letztes Liga-Auswärtsspiel im Kalenderjahr 2022. Die Rotjacken gastieren beim HK Olimpija Ljubljana in Sloweniens Hauptstadt. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (249 Wörter) © HKO/Sportida

Der EC-KAC musste am Montagabend nach zuvor drei Siegen am Stück wieder eine Niederlage hinnehmen, der 1:2-Verlust nach Verlängerung beim heimstarken HCB Südtirol brachte aber zumindest einen Zähler auf das rot-weiße Konto. “Ich denke, wir haben in Bolzano ein gutes Spiel gemacht, leider mussten wir uns nach der Overtime geschlagen geben, aber uns stand eines der besten Teams der Liga gegenüber und wir konnten immerhin einen Punkt einfahren. Jetzt liegt eine nicht weniger schwierige Aufgabe vor uns, denn bei Ljubljana weiß man nie so richtig, wie druckvoll sie auftreten”, erklärt KAC-Stürmer Fabian Hochegger.

“Müssen auf alles vorbereitet sein”

Der HK Olimpija Ljubljana schlitterte in den vergangenen Wochen in eine veritable Krise, der Sechste des letztjährigen Grunddurchgangs musste ausgehend von einem 1:3 in Klagenfurt am 4. Dezember zuletzt sechs Regulation-Niederlagen hintereinander akzeptieren. Nach einem 2:5 auf eigenem Eis gegen Asiago am Montagabend finden sich die Slowenen aktuell nur noch auf dem zwölften und vorletzten Rang der Tabelle wieder. Doch Hochegger mahnt zur Vorsicht: “Wir müssen also auf alles vorbereitet sein, Olimpija ist jedenfalls eine eisläuferisch gute und gefährliche Mannschaft.”

Angespannte Personalsituation beim KAC

Der EC-KAC muss auch in Ljubljana auf die sieben verletzten Stammkräfte Jesper Jensen Aabo, Nick Petersen, Lukas Haudum, Thomas Koch, Johannes Bischofberger, Samuel Witting und Daniel Obersteiner sowie die Riege an Kaderspielern, welche aktuell bei der U20-A-Weltmeisterschaft im Einsatz sind verzichten. Zudem ist der Einsatz des am Dienstag erkrankten Verteidigers David Maier sehr fraglich.