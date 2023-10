Nach Heimniederlage: VSV-Adler wollen im Auswärts­spiel gegen Graz siegen Villach & Graz - Nicht weniger als vier Spiele in den kommenden sechs Tagen auf die VSV-Adler. Schon am morgigen Mittwoch, dem 28. Dezember 2022, müssen die Blau-Weißen bei den Graz 99ers antreten. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (264 Wörter) © EC VSV

Für VSV-Defender Kevin Moderer, einen gebürtigen Steirer im Dress der „Adler“, wartet mit seinem Ex-Team Graz ein ganz besonderes Match: “Gegen Innsbruck haben wir zu lauwarm agiert, da gewinnt man so ein Spiel gegen einen sehr starkes und gut organisiertes Team nicht. Außerdem haben wir zu kompliziert agiert, zu wenig Schüsse aufs Tor gebracht. Gegen die Graz 99ers wartet ein ganz anderes Match auf uns: Ich freue mich schon auf das Spiel. Die Grazer sind kein besonders aggressives Team, aber sie bewegen sich sehr viel, haben gute Eisläufer in ihren Reihen und stehen zudem hinten sehr kompakt. Noch dazu haben sie mit Goalie Engstrand einen sehr starken Torhüter.” Wichtig wäre es auch, so Moderer, wenn uns ein frühes Tor gelingen würde. “Jedenfalls müssen wir giftiger agieren, natürlich aus unseren Chancen wieder mehr Treffer machen und unser System perfekt durchziehen!”

VSV-Adler wollen gewinnen

Die bisherigen Duelle zwischen den Blau-Weißen und den Grazern endeten übrigens jeweils mit einem knappen Sieg für die Grazer. Das soll sich morgen jedenfalls ändern, weiß auch Ex-Grazer Dominik Grafenthin: „Wir haben zuletzt vor allem auswärts gut gespielt. Gegen Innsbruck waren wir nicht über 60 Minuten fokussiert genug. Gegen die Grazer werden wir wieder anders auftreten. Sie bekommen wenige Gegentore, wir müssen ihnen unser Spiel aufzwingen, aber auch geduldig bleiben. Es wird Zeit, gegen sie in dieser Saison erstmals zu gewinnen!“

Der Villacher Headcoach Rob Daum muss weiterhin auf die zwei Langzeitverletzten, Julian Payr und Elias Wallenta, fix verzichten. Arturs Kulda kehrt hingegen wieder ins Line-up zurück.