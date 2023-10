Letztes Heimspiel 2023 Morgen ist der VSV zu Gast im Merkur Eisstadion Graz - Die Moser Medical Graz99ers empfangen am morgen, am 28. Dezember 2022, zum letzten Heimspiel dieses Jahr, den Villacher SV. Die Grazer wollen dieses Jahr unbedingt mit einem Sieg beenden. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (200 Wörter) © VSV / Krammer

Die 99ers kassierten zuletzt mit dem 0:1 in Klagenfurt und dem 0:3 in Ungarn zwei Niederlagen in Folge. Headcoach Johan Pennerborn ärgerte dabei vor allem die Abschlussschwäche. Christian Engstrand hielt seine Mannschaft stets im Spiel, allerdings konnten seine Teamkollegen im Angriff nicht für die notwendigen Akzente sorgen. „Es liegt an der Effizienz. Wir schießen mittlerweile oft auf das gegnerische Tor und haben meistens gleich viele Torschüsse wie der Gegner. Und wir kreieren auch einige, gute Chancen. Wir schaffen es zurzeit aber nicht, den Puck dann im Tor unterzubringen. Und es gilt nun diese Effizienz zu steigern”, so Verteidiger Amadeus Egger.

Mit einem Sieg in das neue Jahr

Schon morgen warten die Villacher Adler auf das Team von Headcoach Johan Pennerborn. Die bisherigen Spiele in der aktuellen Saison konnten die 99ers immer für sich entscheiden und das soll natürlich so bleiben. Die Grazer wollen dieses Jahr mit einem Sieg beenden. “Mit einer kämpferisch starken Leistung, wo wir am System festhalten und als Mannschaft auftreten, kann es auch wieder gegen den VSV klappen. Die drei Punkte wären auf alle Fälle wichtig, auch für den mentalen Bereich. Einfach dass das Selbstvertrauen wieder zurück kommt”