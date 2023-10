Auf weitere 30 Jahre! Ereignisreiches Jahr: 2022 war ein riesen Erfolg für das Autohaus Aichlseder Klagenfurt - 2022 war für das Autohaus Aichlseder in Klagenfurt ein ereignisreiches und gleichzeitig sehr erfolgreiches Jahr. Tolle Hilfsaktionen, neue Angebote und ein noch besseres Arbeitsklima. Wir wünschen umso mehr Erfolg im kommenden Jahr 2023! von Carla Staber 3 Minuten Lesezeit (425 Wörter) Werbung Das ganze Team des Autohauses Aichlseder in Klagenfurt © Aichlseder

Das Jahr 2022 hat für das Autohaus Aichlseder schon wunderschön gestartet. Im Rahmen der Präsentation des Jaguar Art Cars konnten sie 10.000 Euro an Spenden für das „Sozialpädagogische und therapeutische Zentrum für Kinder und Jugendliche“ in Viktring, Klagenfurt sammeln.

Große Hilfsaktion an ukrainischer Grenze

Mit Jänner war die Hilfsbereitschaft noch nicht genug, denn im Februar startete Max Aichlseder, der Geschäftsleiter des Autohauses Aichlseder, gemeinsam mit den Rotaract/Rotary Clubs, eine Hilfsaktion an der ukrainischen Grenze. „Besonders stolz macht mich, dass wir gemeinsam mit den Rotaract/Rotary Clubs die erste österreichische Hilfsorganisation an der ukrainischen Grenze waren. Dank des gesamten Teams konnten wir die Hilfsaktion verwirklichen.“, so Max Aichlseder

Der Hilfskonvoi am Weg an die ukrainische Grenze © Aichlseder

Autovermietung als neuer Service

Wer sich mal eine Abwechslung für seine Fahrt in den Urlaub wünscht, ist bei Aichlseder genau richtig. Denn mit dem heurigen Jahr ist das Autohaus Aichlseder auch in die Autovermietung gegangen. „Man kann sich bei uns guten Gewissens ein Fahrzeug mieten. Wir haben alles was das Herz begehrt, vom Elektrofahrzeug bis zum Camper ist für jeden das Richtige dabei.“, erklärt der Unternehmer. Mehr dazu hier!

Das Aichlseder Team kümmert sich um dein perfektes Mietauto! © Aichlseder

30-jähriges Jubiläum

Ein weiteres großes Ereignis im Jahr 2022 war das 30. Jubiläum. Vor 30 Jahren haben Hubert und Marina Aichlseder, die Eltern von Max Aichlseder, das Autohaus neu gegründet. Wir haben Max Aichlseder gefragt, was er nun so geplant habe: „Wir haben heute ein sehr dynamisches Team und freuen uns darauf mindestens noch einmal so lang miteinander arbeiten zu dürfen, um den Erfolg meiner Eltern fortführen zu können.“ Er ist sehr stolz auf das Team, welches er in den letzten Jahren aufbauen konnte.

Großer Erfolg mit der 4,5 Tage Woche

Ein weiterer Schritt in Richtung Erfolg passierte, als der Geschäftsleiter in diesem Jahr seinen Mitarbeitern die 4,5 Tage Woche ermöglichte, welche sich das Team selbst aussuchte. „Mein Anspruch ist es ja in Wirklichkeit, dass die Leute gerne zur Arbeit kommen und ihre Arbeit auch gut machen und dafür muss man auch als Unternehmer einen konkreten Rahmen schaffen.“, so Aichlseder.

Bei Aichlseder wird jeder glücklich © Aichlseder

Ausblick für das nächste Jahr

Für das Jahr 2023 ist auch schon wieder einiges geplant. „Jetzt gerade im Dezember durften wir den neuen Renault Austral präsentieren, von dem wir großen Erfolg erwarten. Dieser neue Renault ist ein total innovativer und wunderschöner SUV. Er kann auch ab sofort bei uns im Schauraum besichtigt werden.“, so Aichlseder. Er erklärt außerdem: „Als neue Marke dürfen wir 2023 die Edelsportwagenmarke „Alpine“ bei uns im Haus begrüßen.“