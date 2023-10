„Advent in Graz“ Neuer Be­su­cher­­re­kord: 90.000 Menschen stürmten die Grazer City Graz - Die Grazer Innenstadt lebt wieder! Seit dem Startschuss des „Advent in Graz“ kamen bisher mehr als eine Million Menschen in die Grazer City und damit deutlich mehr als noch vor Corona im Jahr 2019. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (166 Wörter) © Roberto Tauschmann

Das Marketing der Holding Graz, über das Citymanagement zuständig für die Gesamtorganisation der vielen „Sehenswürdigkeiten“ im Advent – dazu zählen die Adventmärkte in der Innenstadt ebenso wie die Weihnachtsbeleuchtung oder weihnachtliche Fixpunkte wie die Eiskrippe und der 35-Meter-Christbaum – beginnt bereits im Sommer mit den Vorbereitungen und der aufwändigen Organisation aller Details. Kurz vor Weihnachten fällt die Bilanz zum „Advent in Graz“ als wichtige Maßnahme zur Belebung der Grazer Innenstadt äußerst positiv aus.

Neuer Be­su­cher­re­kord in der Ad­v­ent­zeit

Rund 200 Stände auf den insgesamt 14 Adventmärkten in der Grazer Innenstadt versprühen seit Mitte November vorweihnachtliches Flair unter Einheimischen sowie den Gästen der Stadt. An den Advent-Samstagen strömten durchschnittlich 90.000 Besucher besonders viele Menschen in die City. Damit konnte im heurigen Jahr ein neuer Rekord aufgestellt und die Zahlen von 2019 sogar noch übertroffen werden (rund 70.000 Personen an den Advent-Samstagen im Jahr 2019). Auch der 8. Dezember schlug mit rund 65.000 Besuchern klar die Vorjahre (2019: 41.000).