"Spenden statt einlösen" Nach Weihnachten an andere denken: VinziWerke bittet um Spenden Graz - Not und Armut bestehen leider auch nach Weihnachten. Jetzt, da die zweite weihnachtliche Einkaufswelle startet, bitten die VinziWerke um Unterstützung.

Nach zwei Jahren durften die VinziWerke sich heuer wieder auf ein „Weihnachten wie früher“ freuen. Ähnlich soll es mit den Geschenkensein. Traditionell zählen für den Handel mehrere Wochen nach dem 24. noch zum Weihnachtsgeschäft. Dieses Jahr dürfte diese Zeit noch weiter an Bedeutung zulegen. Laut Zeitungsberichten sollen heuer mehr denn je Geld und Gutscheine verschenkt worden sein, 737 Millionen Euro sollen es österreichweit sein.

Sinnvoll einsetzen

Die VinziWerke bitten, auch nach Weihnachten auf die Ärmsten in der Gesellschaft nicht zu vergessen: „Einige Menschen befinden sich in der glücklichen Situation, dass sie heuer mit Geld beschenkt wurden, aber keine offenen Wünsche mehr haben. Wir möchten diese Menschen einladen, ihre Geschenke sinnvoll einzusetzen. Not und Armut bestehen leider auch nach den Feiertagen und wir sind über jede Unterstützung dankbar“, appelliert Amrita Böker, Koordinatorin der VinziWerke.

Spenden willkommen

Als Organisation, die sich zu 70 Prozent aus Spenden finanziert, möchten die VinziWerke für die kommende Zeit gerüstet sein: „Wir haben heuer gespürt, wie wichtig Einrichtungen der Zivilgesellschaft werden, wenn es die öffentliche Hand nicht mehr schafft, die enormen finanziellen Belastungen zur Gänze abzufedern. Umso wichtiger ist es für uns, auf festen Beinen zu stehen und für das was kommt, vorzusorgen. Wir bitten alle, die können, uns dabei zu helfen“, schließt Böker ab.