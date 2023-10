Förderoffensive Land investiert jährlich 1,5 Millionen Euro in Tourismus­infrastruktur Kärnten - Mit der „See-Berg-Rad-Förderoffensive“ des Landes werden jährlich 1,5 Millionen Euro in eine attraktive Freizeit- und Tourismusinfrastruktur investiert. Schon heute liegen Anträge für das kommende Jahr vor. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (300 Wörter) v.l.n.r.: Landesrat Daniel Fellner und Landesrat Sebastian Schuschnig © Büro LR Fellner/Novak

“Jeder investierte Euro in neue Infrastruktur ist zugleich auch eine Investition in wichtige regionale Aufträge, die wiederum für Wertschöpfung und Arbeitsplätze in den ländlichen Gebieten sorgen”, sind die beiden zuständigen Landesräte Daniel Fellner (SPÖ) und Sebastian Schuschnig (ÖVP). Sie zogen am vergangenen Dienstag im Rahmen der letzten Regierungssitzung im heurigen Jahr Bilanz über die „See-Berg-Rad-Förderoffensive“.

Starke Nachfrage

Schon heute liegen Anträge für das kommende Jahr in der Höhe von 720.000 Euro vor. „Damit ist die Hälfte des Fördervolumens für das Jahr 2023 bereits ausgeschöpft. Das zeigt, dass die Nachfrage trotz der vielen Herausforderungen ungebremst stark ist. Wir appellieren weiter an alle Gemeinden, gerade jetzt die Landesmittel abzuholen und verstärkt in die Region zu investieren“, so Fellner und Schuschnig. Bei der Wahl der Projekte werde der Fokus konsequent auf die Umsetzung der Landestourismusstrategie und die Positionierung Kärntens als das Bundesland mit der höchsten Konzentration an südlicher Lebensqualität gelegt. „Die Projekte müssen gezielt die Qualität des Urlaubserlebnisses durch moderne Infrastruktur erhöhen und den Ganzjahrestourismus stärken. Ziel ist es, sowohl für unsere Gäste als auch alle Einheimischen neue attraktive Angebote zu schaffen und die Wertschöpfung in den Regionen auch in den Nebensaisonen zu forcieren“, so Schuschnig.

Schon 66 Infrastrukturprojekte realisiert

Im bilanzierten Zeitraum von 2018 bis 2022 erhielten 48 Kärntner Gemeinden die Förderung der „See-Berg-Rad-Offensive“. Mit einem Gesamtfördervolumen von 7,9 Millionen Euro konnten damit kärntenweit 66 Infrastrukturprojekte realisiert werden. „Damit wurden neue Radwege gebaut und die bestehende Radinfrastruktur erneuert, Strandbäder wurden modernisiert und der Bau attraktiver Wanderwege sowie die Errichtung von Seepromenaden und Klettersteigen ermöglicht“, berichtet Schuschnig.

Die maximale Förderhöhe pro Projektjahr und Gemeinde beträgt 250.000 Euro. Auch 2023 soll die Förderoffensive weiter fortgeführt werden.