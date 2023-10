Gerlitzen und Nassfeld Mehrere Ski­unfälle in Kärnten: Rettungs­hubschrauber im Dauer­einsatz Gerlitzen Alpe & Nassfeld - Mehrere Skiunfälle ereigneten sich am 26. und 27. Dezember 2022 in den Kärntner Skigebieten. Zweimal musste ein Rettungshubschrauber auf die Gerlitzen Alpe ausrücken, einmal aufs Nassfeld. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (202 Wörter) SYMBOLFOTO © Simone Hattenberger

Zwei Skiunfälle ereigneten sich in den vergangenen Tagen auf der Gerlitzen Alpe, unter anderem kam ein 45-jähriger Kroate am Montagnachmittag, dem 26. Dezember 2022, im freien Skigelände im Bereich der Klösterle Talabfahrt zu Sturz. “Der Mann verletzte sich schwer am linken Bein und musste nach Erstversorgung durch die Pistenambulanz vom Rettungshubschrauber ‘Alpin 1’ in das LKH Villach geflogen werden”, heißt es seitens der Polizei.

Kollision

Der zweite Unfall folgte am 27. Dezember 2022. Ein 52-jähriger Wiener fuhr mit seinem Snowboard gegen 13.15 Uhr talwärts und blieb im Bereich der Kreuzung mit der Sonnearenaabfahrt stehen. Ein 36-jähriger Deutscher, der diese gerade talwärts fuhr, kollidierte mit dem Wiener und kam zu Sturz. Der Deutsche wurde bei der Kollision verletzt und musste nach Erstversorgung durch den Rettungshubschrauber „RK 1“ in das LKH Villach geflogen. Der 52-jährige Wiener blieb unverletzt.

Unfall am Nassfeld

Auch aufs Nassfeld musste am Dienstagnachmittag ein Rettungshubschrauber ausrücken, nachdem eine 43-jährige deutsche Skifahrerin im Bereich der Übungswiese stürzte und in den Zaun im Bereich der dortigen Liftanlage rutschte. Die Frau zog sich dabei Verletzungen im Bereich der rechten Schulter zu und wurde nach Erstversorgung durch den Rettungshubschrauber „ARA 3“ ins Krankenhaus Spittal an der Drau geflogen.