Schöne Weihnachtstradition

Krippenspiel in Gurnitz: Firmlinge spielten die Geburts­geschichte von Jesus nach

Gurnitz - Schon seit vielen Jahren ist das Krippenspiel in der Pfarre Gurnitz in der Gemeinde Ebenthal in Kärnten ein echter Höhepunkt am Weihnachtstag. Von Jahr zu Jahr steigt auch die Anzahl der Kinder, welche mit ihren Eltern dabei sind, freuen sich die Veranstalter.

von Tanja Janschitz