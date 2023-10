Wetterausblick Mittwoch bringt Wechsel­spiel aus Sonne und Wolken Steiermark - Der Mittwoch bringt in der Steiermark ein Wechselspiel aus Sonnenschein und Wolken. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 9 Grad. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (64 Wörter) © Elisa Auer

Vor allem in den Morgenstunden können sich am Mittwoch in der Steiermark noch ein paar Nebelfelder halten. “Ab den Mittagsstunden zeigt sich die Sonne dann häufiger”, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die Temperatur bewegt sich zwischen 4 und 9 Grad. Der Wind ist kaum noch spürbar.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.