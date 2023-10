Super!

Neue Hinweis­tafel in St. Veiter Nah­erholungs­gebiet

St. Veit an der Glan - Die Stadt St. Veit an der Glan betreibt rund 25 Kilometer Wanderwege. Die richtige Richtung weist seit kurzem eine neue Hinweistafel an der Klagenfurter Straße.

von Tanja Janschitz