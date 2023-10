Mann festgenommen Vermeint­liche Messer-Attacke löste Fahndung aus Bruck-Mürzzuschlag - Mehrere Streifen der Polizei fahndeten Dienstagnachmittag, 27. Dezember 2022, nach einem 30-jährigen Einheimischen. Der Mann steht im Verdacht, einen 39-Jährigen Bosnier gefährlich bedroht zu haben. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (151 Wörter)

Das Opfer wählte gegen 14 Uhr den Polizeinotruf. Laut seinen Angaben hätte ihn der 30-Jährige mit einem Messer in der Brahmsgasse in Deuchendorf bedroht und sogar angegriffen. Der Täter flüchtete daraufhin in einem Pkw. Mehrere Streifen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag sowie der Diensthundeinspektion und der Fremden-und-Grenzpolizei beteiligten sich an der Fahndung.

Verdächtiger festgenommen

Der Tatverdächtige konnte kurz darauf in der Nähe des Vorfallortes festgenommen werden. Bei seiner Vernehmung zeigte er sich nicht geständig. Laut seinen Angaben hätten die beiden Kontrahenten vielmehr eine verbale Auseinandersetzung geführt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben wird der Mann auf freiem Fuß angezeigt.

Haben Zeugen den Vorfall beobachtet?

Die Polizei Kapfenberg sucht nun nach möglichen Zeugen des Vorfalles. Personen, welche sich zwischen 13.30 Uhr bis 14 Uhr im Bereich der Brahmsgasse aufgehalten haben werden ersucht, sich mit der Polizei in Kapfenberg, 059-133-6203, in Verbindung zu setzen.