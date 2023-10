Match gegen Innsbruck VSV wehrt sich gegen Hass­welle nach Niederlage: Wir gewinnen und verlieren als Team Villach - Am Stefanitag empfing der VSV den HC Innsbruck in der Villacher Stadthalle. Das Match ging mit 1:5 leider nicht zu Gunsten der Adler aus. Auf die Niederlage folgte eine regelrechte Hasswelle im Netz. Ein Verhalten, das der VSV nicht tolerieren möchte. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (417 Wörter) © Montage: VSV/Krammer - Facebook Screenshot Artikel zum Thema VSV-Adler verlieren gegen Innsbruck

Am Montagabend, dem 26. Dezember 2022, fand in der Villacher Stadthalle ein Match zwischen den VSV-Adlern und dem HC Innsbruck statt. Mit einem Endstand von 1:5 mussten sich die Villacher leider geschlagen geben. Mehr dazu liest du hier. Doch damit nicht genug – viele Internetuser reagierten auf die Niederlage mit Kommentaren unter der Gürtellinie. In einem Posting nahm der VSV Stellung zu der Hasswelle und stellt klar: “Mit Menschen, die im Netz gegen Einzelpersonen Hass verbreiten wegen einer Niederlage im Eishockey, wollen wir nichts zu tun haben.”

Null-Toleranz-Politik: VSV wehrt sich gegen Hasswelle

“Nach unserer Niederlage gegen den HC TIWAG Innsbruck haben wir erleben müssen, wie Personen auf unseren Social Media Plattformen Kommentare posten, die voller Hass, boshaftem Sarkasmus, Fingerpointing und einer Wortwahl strotzen, die wir als Team, als Organisation aber auch als Einzelpersonen zutiefst verabscheuen”, teilt der VSV am Mittwochmorgen mit und setzt ein klares Zeichen gegen die Hassbotschaften. Betreffende Personen wurden ohen Vorwarnung von den Plattformen verbannt. “Mit Menschen, die im Netz gegen Einzelpersonen Hass verbreiten wegen einer Niederlage im Eishockey, wollen wir nichts zu tun haben Diese Null-Toleranz-Politik verfolgen wir auch weiterhin”, so der Eishockey Verein.

“Wir gewinnen als Team und wir verlieren als Team”

An erster Stelle stehe bei den Adlern nämlich der Teamgeist. “Wir gewinnen als Team und wir verlieren als Team. Jeder Spieler des EC iDM Wärmepumpen VSV ist zuallererst ein Mitglied unseres Teams und vertritt unsere Farben, jeder gibt sein Bestes und jeder macht Fehler, weil wir alle nur Menschen sind. Wie sind keine Ausländer und Einheimische, wir sind EIN Team”, heißt es weiter.

Auch seine Fans hebt der VSV hervor. “Wir haben Fans, die mit uns gewinnen aber auch mit uns verlieren, die mit uns durch dick und dünn gehen.” Abschließend teilen die Adler mit: “Jede/r Einzelne im Team des EC iDM Wärmepumpen VSV hätte sich einen Sieg gewünscht. Vorstand. Management. Mitarbeiter. Spieler. Sponsoren. Und auch Fans. Das ist uns klar! Aber wir gewinnen und verlieren als Team…mit unseren Fans, die uns in allen Lagen unterstützen.”

Großer Zusammenhalt

Dass die Fans wirklich hinter ihren Adlern stehen, zeigen die Reaktionen auf das Posting. Innerhalb kürzester Zeit hatte der Beitrag bereits mehrere hundert Likes. “Genau so….Ich geh mit Euch durch Sieg und Niederlage!” oder “Hut ab vor dieser Reaktion”, schreiben die Fans. Auch Innsbrucker zeigen ihre Unterstützung für die gegnerische Mannschaft. Der Zusammenhalt ist groß.