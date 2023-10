In der Nacht tot aufgefungen Tragisch: Grazer (24) bei Bergtour erfroren Hallstatt - Ein tragischer Vorfall spielte sich gestern ab. Nach einer Suchaktion konnte der 24-jährige Wahlgrazer von den Einsatzkräften nur noch tot aufgefunden werden. Der Mann war wahrscheinlich erfroren. Zuvor hatte er noch seine Angehörigen kontaktiert und um Hilfe gebeten. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (81 Wörter) SYMBOLFOTO © Bergrettung Villach

Ein 24-jähriger in Graz lebender Kanadier unternahm nahe Hallstatt, Salzburg, gestern eine Bergwanderung. Der Wahlgrazer hatte am Nachmittag seine Angehörigen telefonisch kontaktiert und um Hilfe gebeten, woraufhin die Kräfte der Bergrettung Hallstatt sich auf die Suche nach dem Mann machten, heißt es in einem Bericht der “Krone”. In der Nacht dann die traurige Gewissheit: Für den 24-Jährigen war jede Hilfe zu spät gekommen. Die Einsatzkräfte konnten ihn nur noch tot, wahrscheinlich erfroren, auffinden.