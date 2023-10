Hier werden schnell Käufer gefunden Diese Kärntner Bezirke zählen zu den begehrtesten Österreichs Kärnten - Gemeinsam mit den Neubau-Experten von "Exploreal" hat "willhaben" ausgewertet, in welchen Bezirken des Landes im Kalenderjahr 2022 Neubau-Eigentumswohnungen ab Vermarktungsbeginn am schnellsten einen Käufer gefunden haben. Österreichweit sind unter anderem die Kärntner Bezirke Wolfsberg und Villach unter den Top 10. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (43 Wörter) © 5min.at

In den ersten sechs der zehn Top-Bezirke – nämlich in Wolfsberg, Schärding, Wels (Stadt), Wien Hernals, Bruck-Mürzzuschlag und Bruck an der Leitha – dauerte es bei den im Jahr 2022 verwerteten Eigentumswohnungen im Durchschnitt keine drei Monate vom Verkaufsstart bis zum realisierten Verkauf.

Die Top 10 Bezirke österreichweit auf einen Blick nach Vermarktungsdauer 2022 Wolfsberg, Kärnten Schärding, Oberösterreich Wels (Stadt), Oberösterreich Hernals, Wien Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark Bruck an der Leitha, Niederösterreich Neunkirchen, Niederösterreich Graz-Umgebung, Steiermark Landeck, Tirol Villach (Stadt), Kärnten