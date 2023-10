Familienstreit eskalierte Frau (30) attackierte Ex-Mann mit Messer & bedrohte 13-Jährigen Graz/ Gries - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 28. Dezember 2022, verletzte eine 30-Jährige ihren 33-jährigen Ex-Ehemann mit einem Küchenmesser. Die 30-Jährige wurde festgenommen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (231 Wörter) © Артем Константинов/ #132440298/ stock.adobe.com

Gegen Mitternacht kam eine 30-Jährige in Graz wohnhafte Rumänin zur Wohnadresse ihres Ex-Ehemannes. Als sie vor der Wohnungstüre schrie und sturmläutete, öffnete ihr der 33-Jährige die Türe. Daraufhin ging die 40-Jährige in die Wohnung und verwüstete diese. Kurz darauf verließ sie die Wohnung wieder. Wenige Minuten später kehrte sie zur Wohnung zurück und erneut öffnete ihr der 33-Jährige die Tür. Dabei kam es zu einer hitzigen Diskussion zwischen den beiden. Im Zuge der Auseinandersetzung griff die Frau nach einem Küchenmesser (Klingenlänge etwa 25 cm).

Sie forderte Geld

Die anwesende Lebensgefährtin, ihr 13-jähriger Sohn und der 33-Jährige zogen sich in ein Zimmer zurück. Die 30-Jährige stieß zu den Personen und bedrohte den 13-Jährigen und den 33-Jährigen mit dem Messer. Dabei kam es zu Geldforderungen der Frau. Als sich der Mann weigerte, ihr Geld zu geben, stieß sie mehrmals mit dem Messer in seine Richtung. Dabei traf sie ihn an einer Hand. Es entstand eine stark blutende Wunde, die der 13-Jährige erstversorgte. Die Frau verließ das Zimmer und versteckte daraufhin das gereinigte Messer.

Frau festgenommen

Polizeistreifen der Polizeiinspektion Graz-Karlauerstraße und der SIG (schnelle Interventionsgruppe) nahmen die Frau fest und verbrachten sie anschließend in das Polizeianhaltezentrum Graz. Ebenfalls wurde gegen sie ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegenüber der Familie ausgesprochen.