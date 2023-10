In der Nacht auf Dienstag Voll­besetztes Auto stürzte ab: Alle fünf Personen schwer verletzt Turnau - In der Nacht auf Dienstag, 27. Dezember 2022, kam ein vollbesetztes Fahrzeug von einer Forststraße ab. Der Pkw stürzte über eine steile Böschung. Vier Personen im Alter von 51 bis 58 Jahren erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Eine weitere Person (75) musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (160 Wörter) SYMBOLFOTO © FF Graz

Die Gruppe aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war gegen 22.30 Uhr mit dem Pkw von der Turnauer Alm in Richtung Greith unterwegs. Die eisigen Verhältnisse dürften dazu geführt haben, dass der derzeit unbekannte Lenker des Fahrzeuges von der Forststraße abgekommen ist.

Auto stürzte über steiles Waldstück ab

Alle Fahrzeuginsassen stürzten über ein steiles Waldstück ab. Der Pkw überschlug sich dabei mehrmals. Einsatzkräfte (Feuerwehr, Rettung, Bergrettung und Polizei) versuchten zur Unfallörtlichkeit vorzudringen. Die Zufahrt gestaltete sich dabei aufgrund der eisigen Fahrbahnverhältnisse als äußerst schwierig. Ein schwerverletzter Mann (75) musste mittels Rettungshubschrauber in das LKH Bruck an der Mur transportiert werden. Die restlichen Beteiligten konnte von der Rettung erstversorgt und ebenfalls in Richtung Krankenhaus nach Bruck an der Mur transportiert werden. Sie dürften Knochenbrüche und Platzwunden erlitten haben.

Ermittlungen zur Unfallursache

Die Polizeiinspektion Thörl führt derzeit die Ermittlungen zur Unfallursache. Dazu gehört auch die Feststellung des Unfalllenkers.