Neun neue Mountainbike-Trails Faaker See wird Kärntens größtes Mountain­bike Trail-Center Faaker See - Das Angebot der regionalen Mountainbike-Erfolgsmarke „lake.bike“ wächst insbesondere am Faaker See und in den Karwanken rasant weiter. Die Transformation vom früheren Skigebiet zum Mountainbike-Dorado gelingt auf der Baumgartnerhöhe perfekt. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (331 Wörter) © Trailbauers/Fotograf Mathias Prägant

Durch den massiven Ausbau steigt das Mountainbike-Trail-Angebot in den Karawanken auf 17 individuelle Bike-Trails an. „Die neun neuen Trails, ein neuer Verbindungsweg und die Verlängerung des Flowgartner-Trails verdreifachen unser Bike-Angebot in den Karawanken ab 2023“, freut sich Andreas Holzer, Radkoordinator der Tourismusregion. Auch Michaela Tiefenbacher, Obfrau des Tourismusverbandes Finkenstein am Faaker See ist begeistert: „Die professionelle und termingerechte Umsetzung der neuen Trails in den Karawanken ist nur möglich, weil Grundeigentümer, Marktgemeinde Finkenstein, Tourismusverband, Tourismusregion, Landesregierung und Behörden auf Augenhöhe zusammenarbeiten.“

Auch Youtuber werden aufmerksam

Die Mountainbiker-Szene verfolgt das Projekt bereits international. Mittlerweile werden über die neuen Trails eigene Berichte von einem renommierten Youtuber aus Deutschland produziert. Besonders die in Bau befindliche Jumpline erregt schon jetzt beachtliche Aufmerksamkeit. Die Trassierung wurde so konzipiert, dass Schnappschüsse mit dem Faaker See und der Stadt Villach im Hintergrund gelingen können.

Legale Angebote werden immer wichtiger

Der sukzessive Ausbau legaler Mountainbike-Strecken sei immer wichtiger, weil mit steigendem Angebot illegale Fahrten durch Wälder, Jagd- und Naturschutzgebiete massiv reduziert werden können. Holzer: „Erfahrungswerte anderer Bike-Destinationen zeigen, dass bei einem attraktiven Angebot für Einheimische sowie Gäste wilde Fahrten durch die Natur stark abnehmen.“

Grundeigentümer und Gastwirt Hubert Baumgartner vom Baumgartnerhof hat das Projekt als echter Visionär der Region überhaupt erst möglich gemacht. „Mit den neuen Trails sprechen wir völlig neue, junge und jung gebliebene Gäste, aber besonders auch einheimische Bike-Fans an. Wir sind sehr stolz, dass uns die Transformation vom Skigebiet zu einem attraktiven Mountainbike-Berg geglückt ist“, betont Baumgartner. Insgesamt werden 650.000 Euro in die Gestaltung der neuen Trails inklusive Transferwege und Beschilderungen investiert. Umgesetzt wird das Projekt durch das Team der international besetzten Firma Trailbauers.

Eröffnung des ersten Teilabschnitts im Mai 2023

Die Eröffnung des ersten Streckenteils ist mit Saisonstart im Mai 2023 geplant. Der zweite Abschnitt des erweiterten Trail-Netzes wird nach dem Winter fortgesetzt und soll ab Sommer 2023 von Mountainbikern aus Nah und Fern erstmals unter die Räder genommen werden können.