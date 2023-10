Er war alkoholisiert 22-Jähriger stach Auto­reifen auf: "Kann mich nicht mehr erinnern" Graz - Ein 22-Jähriger steht im Verdacht, willkürlich Reifen von geparkten Fahrzeugen mit einem Messer aufgestochen zu haben. Polizisten nahmen den alkoholisierten Mann fest. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (213 Wörter) © 5min.at

Kurz nach 14 Uhr wurden Polizisten am gestrigen Dienstag, 27. Dezember 2022, in den Bezirk Eggenberg bzw. Wetzelsdorf gerufen. Zeugen hatten dort Anzeige erstattet, nachdem ein Mann in der Herberstein- bzw. Straßganger Straße offenbar mutwillig Reifen von geparkten Fahrzeugen mit einem Messer aufstach.

Klappmesser sichergestellt: Festnahme

Mehrere Streifen der Grazer Polizei fahndeten in der Folge nach dem Mann mit Klappmesser. Beamte der Polizeiinspektion Graz-Karlauerstraße und eine Streife mit Polizeisanitätern stellten einen auf die Personsbeschreibung passenden Mann kurz darauf im Bereich einer Bushaltestelle. Es handelte sich um einen bereits polizeilich bekannten 22-Jährigen aus Graz. Bei ihm stellten die Beamten das zuvor verwendete Klappmesser sicher. Einsatzkräfte der SIG (Schnellen Interventionsgruppe) überstellten denn Mann letztlich ins Polizeianhaltezentrum. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung.

Tatverdächtiger konnte sich nicht mehr erinnern

Bei seiner nun erfolgten Einvernahme gab der 22-Jährige an, sich nicht mehr an die verübten Sachbeschädigungen erinnern zu können. Auch ein Motiv dafür konnte der Mann nicht nennen. Zeugen konnten ihn jedoch bei der Tat beobachten. Wie die Ermittlungen ergaben, beschädigte der 22-Jährige insgesamt elf geparkte Fahrzeuge bzw. 13 Reifen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Verletzt wurde niemand. Der 22-Jährige wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz auf freiem Fuß angezeigt.