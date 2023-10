Rodelspaß unterm Sternenhimmel Neue beleuchtete Rodel­bahn in Tröpolach eröffnet Tröpolach - Ab sofort wird am Fuße von Kärntens größtem Skigebiet – dem Nassfeld, gerodelt. Stadtgemeinde, eine junge Projektgruppe & Grundstücksbesitzer errichten gemeinsam eine 400 Meter lange beleuchtete Rodelbahn in Tröpolach. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (194 Wörter) © nassfeld.at/Peter Maier

Auf die Plätze, fertig und Beine anziehen – ab sofort ist die Rodelsaison eröffnet. Am Dienstag, den 27. Dezember wurde auf der neuen Rodelbahn in Tröpolach „angerodelt“. Seit diesem Winter darf sich Tröpolach über eine neue Rodelbahn direkt im Zentrum freuen, berichten Initiator Thomas Astner und Bürgermeister Leopold Astner erfreut. Insgesamt wurden seitens des Tourismus der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See rund 25.000 Euro in die Errichtung sowie die Beleuchtung der 400 Meter langen Rodelbahn investiert. Großer Dank gilt außerdem allen Grundstücksbesitzern für die kostenlose Bereitstellung der Flächen. Die Rodelbahn ist täglich bis 22 Uhr beleuchtet. Rodelverleih befindet sich beim Gasthof Winkler in Tröpolach

LAbg Bgm. Leopold Astner, Initiator Thomas Astner und GF NLW Tourismus Marketing GmbH Markus Brandstätter © Georg Krutzler

Sieben Mal Rodelspaß in der Region

Kinder lieben diesen kleinen Geschwindigkeitsrausch, den sie sich nach einem Marsch durch die Winterlandschaft redlich verdient haben. Und auch die Erwachsenen schlittern mit Karacho und lautem Gelächter Kurve um Kurve direkt zurück zu den schönsten Kindheitserinnerungen. Sieben präparierte Rodelbahnen laden in der Region Nassfeld Pressegger See zum lustigen Hüttenabend. Einen Rodelverleih & Einkehrmöglichkeiten gibt’s bei fast allen Bahnen, fünf verfügen über eine Flutlichtanlage und teilweise steht auch ein Shuttle-Service bereit.