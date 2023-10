Gut gemacht! Mutter er­freut: Ehrlicher Finder gab Brief­tasche ihrer Tochter zurück Graz - So etwas sieht man nicht oft. Anstatt die Brieftasche samt Inhalt einer Schülerin zu behalten, gab ein ehrlicher Finder diese bei der Polizei ab. In diesem Fall hat die Ehrlichkeit die Gier wahrlich übertrumpft. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (77 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay

Eine Grazer Mutter bat in der Facebook-Gruppe “Verloren/Gestohlen – Gefunden Graz” die Mitglieder verzweifelt um Hilfe: Ihre Tochter hatte am Dienstag, dem 27. Dezember, in der Innenstadt ihre Geldtasche verloren. Das Mädchen bewahrte Schülerausweis und Gutscheine von “Morawa”, die sie zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte, in der Brieftasche auf. Gestern Nacht schließlich die Erleichterung: Ein ehrlicher Finder hat die Geldtasche bei der Polizei abgegeben. “Wow” Wir freuen uns mega”, zeigt sich die Mutter überrascht.