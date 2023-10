Drogenschmuggel flog auf Fünf Männer fest­genommen: 51 Kilo Cannabis auf A2 in Kärnten sichergestellt A2 Südautobahn - Ermittlern des Landeskriminalamtes Wien gelang in internationaler Zusammenarbeit mit polnischen Polizeibehörden ein großer Ermittlungserfolg auf der Südautobahn in Kärnten. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) © pixabay

Unterstützt durch mehrere Einheiten der Kärntner Autobahnpolizei, ein Dutzend Mitarbeiter des Zollamtes, Dienststelle Süd, und zwei Diensthunden des Zolls sowie der ASFINAG und einem Polizeihubschrauber konnten die Wiener Kriminalbeamten in mehreren Fahrzeugen fünf polnische Staatsangehörige festnehmen.

51 Kilo Cannabiskraut sichergestellt

In einem der Fahrzeuge wurde durch das mobile Kontrollteam des Zollamtes mittels eines Röntgenfahrzeugs das geschmuggelte Suchtgift, rund 51 Kilo Cannabiskraut, festgestellt und lokalisiert. Die Kriminalbeamten nahmen daraufhin die Tatverdächtigen im Alter von 43 bis 54 Jahren fest. Sie verweigerten bisher die Aussage. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete die Einlieferung der Festgenommenen in eine Justizanstalt an. Das Suchtgift sollte aus Spanien kommend nach Polen gebracht werden. Die weiteren Ermittlungen sind noch im Gange.