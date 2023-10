Mit Büchern wachsen Buchstart Kärnten: Neu­geborene bekommen "Buchstarttasche" voller Überraschungen Kärnten - Auf Initiative von Bildungsreferent Landeshauptmann Peter Kaiser, erhalten alle Neugeborenen bzw. ihre Familien ab 1. Jänner 2023 mit der Eltern-Kind-Geburtsmappe einen Gutschein für eine kostenlose „Buchstart-Tasche“, die in Kärntens öffentlichen Bibliotheken und Büchereien abgeholt werden kann. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (398 Wörter) Auftakt für „Buchstart Kärnten – Mit Büchern wachsen“ © Büro LH Kaiser

„Darin enthalten sind neben dem hochwertigen Bilderbuch „Was macht die Maus“, eine Elternbroschüre zum Thema Lesen & Bibliotheken sowie eine Leselatte“, erklärt der Landeshauptmann. Ziel der Initiative ist es, einerseits Lust aufs Lesen in frühestem Kindesalter zu machen und andererseits die Bedeutung von Bibliotheken ins Bewusstsein zu rufen. „Die öffentlichen Bibliotheken sind die größten außerschulischen Sprach- und Leseförderungsinstitutionen in Kärnten, und der Grundstein zum lustvollen Lesen kann in der Familie gelegt werden“, so Kaiser, der darauf verweist, dass es in Kärnten eine Fülle verschiedener Initiativen zur Lese- und Sprachförderung gibt, umgesetzt in den rund 56 öffentlichen Bibliotheken. Sie unterstützen Familien mit einem umfassenden Medienangebot und stärken vor allem das „Lesen zu Hause“.

Lesen leistbar machen

„In Zeiten von Teuerung und Stagflation ist es eine wesentliche Bildungsaufgabe des Landes Kärnten, Lesen leistbar zu machen, entsprechende Anreize zu setzen und allen Kindern in Kärnten die frühe Begegnung mit Büchern zu ermöglichen. Mit der Aktion „Buchstart Kärnten“ starten wir eine neue wichtige Initiative, um so Jungfamilien in die Bibliotheken einzuladen und die Bedeutung von Lesen und Vorlesen weiter in den Fokus zu rücken. Die Lese- und Sprachfähigkeit sind Schlüsselkompetenzen des täglichen Lebens und müssen bereits im Kindesalter vermittelt werden. Kärnten setzt damit nach dem Kinderstipendium und zahlreichen weiteren Maßnahmen mit dem Buchstart Kärnten einen weiteren Schritt in Richtung der kinder- und familienfreundlichsten Region Europas.“

Auftakt für „Buchstart Kärnten – Mit Büchern wachsen“

„Buchstart Kärnten“ soll landesweit die kulturellen und sozialen Funktionen öffentlicher Bibliotheken stärken. Mit Sommerleseaktionen, dem „Bibliotheksführerschein“ oder der Ausbildung und dem Einsatz von Vorlesepatenschaften integriert „Buchstart Kärnten“ weitere erprobte Formate in ein landesweites Konzept kreativer Lese- und Sprachförderung. „Die öffentlichen Bibliotheken leisten einen wichtigen Bildungsauftrag vom Kleinkind bis zu den Senioren. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs)“, betont Gerhild Hubmann, Leiterin der Bildungsabteilung im Land Kärnten.

„Buchstart Kärnten“ beschränkt sich aber nicht nur auf das Verteilen von Taschen, sondern soll die erste Begegnung mit einer Bibliothek initiieren und auf deren vielseitige Angebote aufmerksam machen. Vorlesen in jungen Jahren fördert nicht nur die Sprachentwicklung und Lesekompetenz, sondern auch Empathie, Einfühlungsvermögen, Phantasie und Vorstellungskraft.“, unterstreicht Dr. Andrée Feyertag, Obfrau vom Bibliotheksverband Kärnten.