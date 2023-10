Prosit Neujahr!

Silvester in Graz: Großes Programm in der City, Feuer­werke aller­dings verboten

Graz - Silvester steht vor der Tür: Am 31. Dezember wird das neue Jahr in der Grazer Innenstadt mit einer Lichtershow begrüßt. Feuerwerksraketen der Kategorie F2 sind in Graz allerdings verboten.

von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (250 Wörter)