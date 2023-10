Polizei im Einsatz Unfall bei Bahn­übergang in St. Magdalen: Auto kollidierte mit Zug St. Magdalen - Am Mittwoch, dem 28. Dezember 2022, kam es zu einem Verkehrsunfall bei einem Bahnübergang im Villacher Stadtteil St. Magdalen. Laut ersten Informationen kollidierte dort ein Auto mit einem Zug. Im Unfallbereich staut es sich derzeit. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (210 Wörter) © Leser

Erst gestern kam es bei einem Bahnübergang in Bleiburg zu einem schweren Unfall – ein Auto wurde von einem Zug erfasst und komplett zerstört. Wie durch ein Wunder blieb der Fahrer unverletzt. Mehr dazu liest du hier. Heute, am 28. Dezember, ereignete sich bei einem ampelgeregelten Bahnübergang in Villach-St. Magdalen ebenfalls ein Unfall.

© KK © 5min.at © KK/ Leser © KK/ Leser © KK/ Leser

Auto kollidiert mit Zug

Laut ersten Informationen kollidierte ein Auto mit einem herannahenden Zug. “Der Zug kam mit Schritttempo, trotz Notbremsung wurde das Auto erwischt”, berichtet eine Augenzeugin. #Update – Wie die Polizei berichtet, habe der 83-jährige Lenker aus Villach das Rotlicht missachtet und sei in der Folge mit einem durchfahrenden Güterzug kollidiert. Dabei wurde zur Seite geschleudert und schwer beschädigt. Wie durch ein Wunder wurde jedoch niemand verletzt. “Durch die Aufräumarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich”, so die Einsatzkräfte.

FPÖ-Gemeinderätin fordert Entschärfung der Gefahrenstelle

Auch FPÖ-Gemeinderätin Katrin Nießner war Augenzeugin bei dem Unfall. Für sie ist es wichtig, jene vakante Stelle zu entschärfen: “Anrainer berichten immer wieder über brenzlige Situation. Ich fordere, dass Verkehrsreferent Gerald Dobernig sich der Sache annimmt und gemeinsam mit den ÖBB nach Möglichkeiten zur Entschärfung sucht”, so Nießner gegenüber 5 Minuten.