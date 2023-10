Verzicht auf Feuerwerke "Feuer­wehr statt Feuer­werk": Ein Zeichen der Wert­schätzung zum Jahres­wechsel Steiermark - Verzichtet man heuer auf Feuerwerke, drückt man unter anderem seine Wertschätzung für die Einsätze der Freiwillige Feuerwehren aus: Das ist zumindest die Idee hinter der Aktion "Feuerwehr statt Feuerwerk". von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (158 Wörter) © Berufsfeuerwehr Graz/Stadt Graz

Ein weiteres einsatzreiches Jahr geht für die steirischen Feuerwehren vorüber. Zum Jahreswechsel läuft wieder die “Feuerwehr statt Feuerwerk”. Mit dem Verzicht von Feuerwerken kann man seine Wertschätzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren zeigen. Außerdem schont man damit Tier und Umwelt sowie vermindert auch die Belastung der Ambulanzen.

Ausgaben für Feuerwerke an die Feuerwehr spenden

Im Zuge der Aktion wird auch zu Spenden aufgerufen: “Daher auf Feuerwerke oder zumindest einen Teil der ‘gewohnten’ Ausgaben für Feuerwerke verzichten und diese an die Freiwillige Feuerwehr im eigenen Ort spenden! Dieses Geld wird für den Erhalt und den Ankauf von Ausrüstung, (Einsatz-)Bekleidung, Fahrzeugen und Material verwendet und fördert somit die Sicherheit in der eigenen Gemeinde”, heißt es auf der Seite für “Feuerwehr statt Feuerwerk”. Spenden an die Freiwillige Feuerwehr sind in Österreich übrigens steuerlich absetzbar. Näheres zu der Aktion und zu den Spenden findest du hier.