Mittwochvormittag Acht Meter ab­gestürzt: Seil­bergung nach Schi­unfall am Mölltaler Gletscher Mölltaler Gletscher - Ein 37-jähriger Schifahrer aus Deutschlandsberg ist am Mittwochvormittag, dem 28. Dezember 2022, im Schigebiet Mölltaler Gletscher rund acht Meter abgestürzt. Der Rettungshubschraubers C7 rückte zum Einsatz aus. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (90 Wörter) SYMBOLFOTO © Robert Telsnig

Die Besatzung des Rettungshubschraubers C7 rückte am Mittwochvormittag, dem 28. Dezember 2022, zu einer Abfahrt im ungesicherten Gelände im Schigebiet Mölltaler Gletscher in der Gemeinde Flattach aus. Dort wollte ein 37-jähriger Schifahrer aus Deutschlandsberg vor einem Felsvorsprung abbremsen, verlor dabei jedoch das Gleichgewicht und stürzte rund acht Meter in die Tiefe.

Seilbergung

“Der Verunfallte erlitt dabei Verletzungen an der rechten Hand, im Bereich der Hüfte, sowie im Kopfbereich”, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Er wurde nach Seilbergung mit dem Hubschrauber ins LKH Villach geflogen.