Löscharbeiten in Unterthörl

Feuerwehr-Großeinsatz: Wohn­haus stand in Flammen

Thörl-Maglern - Am Mittwochnachmittag, dem 28. Dezember 2022, waren mehrere Freiwillige Feuerwehren in Thörl-Maglern im Einsatz. Ein Wohnhaus stand in Vollbrand.

