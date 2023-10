Kein profitables Geschäft Sporthandels­kette zieht sich aus Österreich zurück: Was passiert mit Filiale in Seiersberg? Seiersberg - Die "XXL Sports & Outdoor GmbH" will sich bis Ende 2023 vom österreichischen Markt zurückziehen. Ein solches Sportgeschäft gibt es auch in der Shopping City Seiersberg. Aber was bedeutet das für die bestehende Filiale? von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (132 Wörter) © 5min.at

“Das ist ein harter Tag für alle bei XXL Sports & Outdoor. Wir haben mehr als fünf Jahre lang daran gearbeitet, ein profitables Geschäft in Österreich aufzubauen. Leider ist uns das nicht gelungen”, heißt es auf Nachfrage von 5 Minuten seitens des Unternehmens. Man habe sich dazu entschlossen, den österreichischen Markt bis Ende 2023 zu verlassen.

Was bedeutet das für die Filiale in Seiersberg?

Bereits jetzt stehe fest, dass die XXL Sports & Outdoor-Filialen in Klagenfurt, im Donauzentrum und in Parndorf schließen werden. Aber was passiert mit der Filiale in der Shopping City Seiersberg, welche im September 2018 eröffnet hat? Hier arbeite man derzeit noch an Alternativen: “Wir halten uns alle Optionen offen, auch einen möglichen Verkauf des österreichischen Geschäfts”, so die Zuständigen abschließend.