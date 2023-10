"Verkehrsreferent gefordert" Verkehrs­chaos am Villacher Haupt­bahnhof: SPÖ fordert rasche Lösung Villach - Wie 5 Minuten am Dienstag, dem 27. Dezember 2022, berichtete, ist der Villacher Hauptbahnhof weiterhin Schauplatz von gefährlichen Situationen im Straßenverkehr. Klubobmann Stadtrat Harald Sobe (SPÖ) fordert nun konkrete Lösungen und Maßnahmen vom zuständigen Verkehrsreferenten Gerald Dobernig (ERDE) ein. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (141 Wörter) © Montage: SPÖ Villach & 5min.at Artikel zum Thema "Verkehrs­chaos" sorgt bei Villacher Taxi­fahrern für Ver­zweiflung

Laut Stadtrat Harald Sobe (SPÖ) beschränke sich das Chaos nicht nur auf den Hauptbahnhof. Auch in anderen Teilen der Stadt Villach gebe es leerstehende Bushaltestellen, welche seit der Änderung des Bustaktes Anfang Dezember nicht mehr angefahren werden. “Weder Hinweisschilder noch der Abbau der ungenutzten Bushaltestellen wurden vom zuständigen Verkehrsreferenten Gerald Dobernig in Auftrag gegeben”, stellt man seitens der SPÖ Villach klar.

SPÖ fordert Lösungen und Maßnahmen

„Die Bürgerinnen und Bürger von Villach verdienen eine sichere und zuverlässige Verkehrsinfrastruktur. Es ist unverantwortlich, dass der Verkehrsreferent von der Partei Erde seine Verantwortung in dieser Angelegenheit weiterhin ignoriert und auf andere abwälzen möchte. Es ist höchste Zeit für konkrete Lösungen und Maßnahmen, um das Chaos am Villacher Hauptbahnhof und in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu beenden“, so der SPÖ-Klubobmann abschließend.