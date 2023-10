Planungsreferentin zuversichtlich Hallenbad bald in trockenen Tüchern? Klagenfurt - Zumindest, wenn es nach Planungsreferentin Corinna Smrecnik (SPÖ) geht. Mit einer wasserrechtlichen Bewilligung und der Zusage für den Hochwasserschutz durch die Stadtwerke gehe sie "bestens gewappnet" in die heutige Gemeinderatssitzung. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (150 Wörter) © Montage: StadtKommunikation / Wajand & Microgen/#197317699/stock.adobe.com

Langsam nimmt das Hallenbad neu endlich Gestalt an. „Mit dem Einlangen der wasserrechtlichen Bewilligung, der positiven Stellungnahme der strategischen Umweltstelle des Landes Kärnten und der Zusicherung der STW zur Umsetzung der Maßnahmen zur Hochwasserfreistellung steht einer Beschlussfassung im Gemeinderat fachlich nichts mehr im Weg“, erklärt Planungsreferentin Corinna Smrecnik (SPÖ). Um die Auswirkungen eines 100-jährigen Hochwasserereignisses der Sattnitz entgegenzuwirken, wollen die Stadtwerke einen zirka 80 Meter langen Wasserschutzwall beim Südring errichten und eine Retentionsfläche südlich der Sattnitz abtragen.

Vorprüfung ließ Wogen hochgehen

Aufgrund der zurückgestellten Widmung, wonach das neue Hallenbad in einem 100-jährigen Hochwassergebiet geplant sei, wurde nun mit den notwendigen Maßnahmen durch die Stadtplanung entgegnet. „Wie gewohnt haben hier Land und Stadt in bewährter fachlich-professioneller Zusammenarbeit einen gemeinsamen Weg gefunden“, blickt Smrecnik positiv in die Realisierung des Projektes. Somit scheinen die Tage der hallenbadlosen Zeit in Klagenfurt gezählt.