„Als Bürgermeister trage ich die Letztverantwortung für den Magistratsbetrieb. Ich habe daher eine schnelle Entscheidung treffen müssen. Ich stehe dazu in der Verantwortung und habe diese wahrgenommen“, so Scheider nach der heutigen Gemeinderatssitzung. Der Bürgermeister wollte in der Gemeinderatssitzung zudem die sofortige öffentliche Ausschreibung eines Magistratsdirektor-Stellvertreters. „Die Aufnahme dieses Antrages auf die Tagesordnung wurde von der SPÖ abgelehnt“, stellt er klar. In einem internen Erkundungsverfahren unter den Juristen im Magistrat, unter Einbindung aller Gremien, soll jetzt ein Stellvertreter gefunden werden.