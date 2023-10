Mittwochnachmittag Unfall auf der Rechberg Straße forderte eine Verletzte Albersdorf-Prebuch - Bei einem Verkehrsunfall auf der B64 Rechberg Straße im Bezirk Weiz wurde am Mittwochnachmittag, dem 28. Dezember 2022, eine 26-jährige Lenkerin leicht verletzt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (72 Wörter) SYMBOLFOTO © FF Ebenthal

Die 26-Jährige lenkte ihren Wagen am Mittwochnachmittag, dem 28. Dezember 2022, auf der B64 Rechberg Straße von Gleisdorf kommend in Fahrtrichtung Weiz. Zur selben Zeit wollte eine 68-jährige Lenkerin von Albersdorf kommend in die B64 einbiegen. “Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge”, heißt es seitens der Polizei. Die 26-Jährige wurde in das LKH Graz eingeliefert. Die Feuerwehr Albersdorf stand mit 18 Kräften und drei Fahrzeugen im Einsatz.