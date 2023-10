Auswärtsspiel VSV-Adler triumphieren haus­hoch gegen Graz Villach - Von Beginn an hatten die VSV-Adler im Auswärtsspiel gegen die Graz99ers die Nase vorne und holten sich am Mittwochabend den verdienten 8:1-Sieg. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (181 Wörter) © VSV / Krammer

Die Moser Medical Graz99ers empfingen am heutigen Mittwoch, dem 28. Dezember 2022, den EC VSV zum letzten Heimspiel des Kalenderjahres 2022. Pünktlich um 19.15 Uhr fiel der Anpfiff zum Match und keine zwei Minuten später pfefferte VSV-Spieler Andrew Desjardins bereits das erste Mal den Puck ins Netz der Steirer. In der 13. Minute legte Marco Richter sogar noch ein Tor darauf und sorgte für das 2:0 vor dem Ende des ersten Drittels.

Schlag auf Schlag

Auch der mittlere Spielabschnitt stand ganz im Zeichen der VSV-Adler. Zweimal hintereinander bugsierte Goalgetter Anthony Luciani den Puck ins Tor der Heimischen. Das fünfte Tor in Folge erzielte schließlich Dominik Grafenthin in der 24. Spielminute. Am Ende des zweiten Drittels stand es damit 5:0 für die Blau-Weißen.

VSV auf der Siegesspur

In der 49. Minute baute Blaz Tomazevic den Spielstand sogar auf 6:0 aus, doch die VSV-Adler wiegten sich zu sehr im Sicheren. Graz erwachte schließlich aus dem Winterschlaf, nutzt seine Chance und knallt die Scheibe ins Netz. Die Villacher konterten darauf allerdings mit Treffer Nummer 7 und 8. Sie holten sich damit einen klaren Sieg in der Steiermark.