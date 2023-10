Auswärtsspiel Triumph gegen Slowenien: Rotjacken siegten in Ljubljana Klagenfurt - Gekonnt holten sich die Rotjacken am Mittwochabend den Sieg gegen HK Olimpija Ljubljana. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (186 Wörter) #GOODNews © Domen Jancic

Der EC-KAC bestritt am Mittwoch, dem 28. Dezember 2022, sein 29. und letztes Liga-Auswärtsspiel im Kalenderjahr 2022. Die Rotjacken gastierten beim HK Olimpija Ljubljana in Sloweniens Hauptstadt und gingen bereits elf Minuten nach dem Anpfiff in Führung. Thomas Hundertpfund erzielte das erste Tor des Abends.

Schlag auf Schlag

Im zweiten Spielabschnitt gelingt es den Klagenfurtern, ihre Führung weiter auszubauen. Zu verdanken ist dies Rok Tičar, der in der 27. Minute die Scheibe ins Netz der Slowenen pfefferte. Jedoch erwachte auch HK Olimpija letztlich aus dem Winterschlaf und bugsierte den Puck ins Netz der Rotjacken. Damit stand es für kurze Zeit 1:2. Doch schon zwei Minuten später schlug Klagenfurt erneut zu. Lucas Lessio und Rihards Bukarts trafen noch vor dem Ende des mittleren Drittels zweimal ins Tor der Gegner.

Klagenfurt auf der Siegesspur

Auch im letzten Spielabschnitt zeigten die Rotjacken ihr Können und Paul Postma erzielte in der 44. Spielminute den fünften Treffer für die Rot-Weißen. Wenig später baut Abwehrspieler Clemens Unterweger den Spielstand auf 6:1 aus. Damit siegten die Rotjacken klar gegen die Slowenen.