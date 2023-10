Verkehrsunfall Auto knallte gegen Scheib­truhe: 48-Jährige verletzt Gutensteiner Bundesstraße - Mit der Scheibtruhe wollte eine 48-jährige Frau am Mittwochnachmittag, dem 28. Dezember 2022, Holz holen. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (107 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Bei seiner Autofahrt auf der B21 Gutensteiner Bundesstraße musste ein 62-jähriger Niederösterreicher plötzlich niesen und kam dabei rechts von der Fahrbahn auf einen Gebäudevorplatz ab. Dort hielt sich zu diesem Zeitpunkt eine 48-jährige Frau auf, die gerade mit einer Scheibtruhe Holz holte.

Auto erfasste Scheibtruhe

Der Autofahrer kollidierte direkt mit der Scheibtruhe, welche in weiterer Folge gegen den linken Fuß der Frau geschleudert wurde. “Sie kam dadurch zu Sturz und erlitt einen Schienbeinbruch”, heißt es seitens der Polizei. Die Verletzte wurde in das LKH Lilienfeld eingeliefert. Sie wurde nach ambulanter Behandlung in häusliche Pflege entlassen. Der Lenker blieb unverletzt.