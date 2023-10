Wetterprognose Sonne kann sich nicht überall durch den Nebel kämpfen Villach - Während in Oberkärnten am Donnerstag vielfach die Sonne scheint, hält sich in Unterkärnten zäher Hochnebel. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 6 Grad. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (98 Wörter) © 5min.at

Zumindest in Oberkärnten strahlt die Sonne am Donnerstag vom Himmel. “Erst am späten Nachmittag ziehen dort von Westen her ein paar kompakte Wolkenfelder auf”, heißt es aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. In Unterkärnten beginnt der Tag hingegen verbreitet mit Hochnebel. Dieser kann sich vor allem im östlichen Klagenfurter Becken sehr zäh halten. Die höchsten Temperaturen liegen zwischen 1 und 6 Grad.

