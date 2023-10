Wetterausblick Sonne kämpft sich am Donnerstag durch den Nebel Steiermark - In weiten Teilen der Steiermark verzieht sich der Nebel im Laufe des Donnerstags und die Sonne strahlt vom Himmel. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) © Elisa Auer

Am Donnerstag hält sich im Südosten sowie in manchen Tälern der Obersteiermark zunächst Nebel. “Dieser löst sich meistens im Laufe des Vormittages auf und Sonnenschein dominiert”, heißt es aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Einzig im oststeirischen Hügelland könnte sich der Nebel hartnäckiger halten. Nach einem frostigen Tagesbeginn steigen die Temperaturen am Nachmittag auf 2 bis milde 11 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.